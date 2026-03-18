Правительство утвердило Нацкешбек на топливо: Свириденко раскрыла сроки и условия программы

Национальный кешбэк на бензин, дизельное топливо и автогаз позволит сэкономить от 2 до 11 грн на каждом литре топлива.

С 20 марта украинцы смогут частично возмещать расходы на топливо, приобретенное на АЗС, участвующих в соответствующей программе. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Компенсация расходов на топливо составит:

15% – на дизельное топливо;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

"Это позволит сэкономить от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма кешбэка на топливо – до 1000 грн на человека в месяц", – отметила Свириденко.

Видео дня

Программа продлится до 1 мая в рамках Национального кешбэка. Список АЗС можно будет найти на официальных ресурсах программы.

При условии, что человек уже пользуется Национальным кешбэком, компенсация начисляется автоматически при оплате картой. Чтобы присоединиться к программе, достаточно открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для расчетов и получения выплат в приложении "Дія".

Начисленные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, продуктов украинского производства, книг, почтовых услуг или для помощи нашим защитникам.

"Это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, который позволяет быстро помочь людям через уже работающий механизм", – добавила премьер-министр Украины.

Свириденко сообщила также о запуске целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий. Программа направлена на граждан, которым нужна помощь от государства с учетом уровня доходов.

Отмечается, что единовременная выплата в размере 1500 гривень поступит в апреле. Ее получат почти 13 млн человек: пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, получатели базовой социальной помощи, внутренне перемещенные лица среди получателей соцвыплат, многодетные семьи и одинокие матери.

Деньги будут начислены автоматически тем же способом, которым люди уже получают пенсии и социальные выплаты – на банковские счета или через "Укрпочту". Никаких заявлений или дополнительных обращений не требуется.

Поддержка украинцев – другие новости

Напомним, с 15 ноября по 15 декабря 2025 года украинцы могли подать заявку на получение единовременной помощи в размере 1000 гривень, которая поступала на карту "Национальный кешбэк".

В декабре президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2026 году в Украине планируется внедрение новых программ прямой поддержки граждан.

В марте Зеленский анонсировал дополнительные программы поддержки для пенсионеров и потребителей топлива из-за резкого подорожания бензина, дизеля и автогаза, вызванного войной на Ближнем Востоке, которая дестабилизировала мировой энергорынок.

