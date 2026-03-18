Цены на топливо на АЗС стремительно растут: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Дизельное топливо подорожало ещё на 71 копейку, а средняя стоимость 95-го бензина превысила 70 гривень за литр.

Средние цены на топливо на АЗС 18 марта продолжили расти. Наиболее существенно подорожал дизель, а средняя стоимость бензина марки А-95 превысила 70 грн/литр, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что средняя стоимость бензина марки А-95 сегодня выросла на 53 копейки, достигнув 70,22 грн/л. Средняя стоимость дизельного топлива прибавила еще 71 копейку, достигнув 78,48 грн/литр. Меньше всего в среду подорожал автогаз. Средняя стоимость этого топлива на АЗС выросла на 15 копеек – до 43,9 грн/л.

Цены на бензин

Дешевле всего заправиться 95-м бензином 18 марта можно на АЗС Rodnik, где средняя стоимость составляет 66,99 грн/л. Дороже всего 95-м сегодня заправляют в сетях ОККО и WOG – 72,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 69,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR - 70,99 грн/л;

KLO - 71,29 грн/л;

БРСМ-Нафта - 68,74 грн/л.

Цены на дизель

Дешевле всего ваш "железный конь" в среду заправят дизельным топливом в сети U.GO. Средняя стоимость топлива здесь составляет 73,90 грн/л. Самый дорогой дизель в сетях ОККО и WOG – 81,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 79,90 грн/л;

"Укрнафта" – 75,99 грн/л;

SOCAR - 79,85 грн/л;

KLO - 81,69 грн/л;

БРСМ-Нафта - 74,99 грн/л.

Цены на автогаз

Самый дешевый автогаз 18 марта можно найти в сети U.GO. Автогаз здесь, в среднем, продают по 41,40 грн/литр. Дороже всего заправиться автогазом можно на АЗС сетей ОККО и Grand Petrol – 45,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 44,40 грн/л;

"Укрнафта" – 41,99 грн/л;

SOCAR - 45,69 грн/л;

KLO - 45,60 грн/л;

БРСМ-Нафта - 41,92 грн/л;

WOG – 45,98 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин – последние новости

Из-за войны на Ближнем Востоке и продолжающейся блокировки стратегически важного Ормузского пролива цены на нефть существенно выросли по сравнению с концом февраля 2026 года. Стоимость нефти марки Brent утром 18 марта превысила 102 доллара за баррель.

На фоне роста мировых цен на нефть и фьючерсов на газойл в Украине продолжает дорожать топливо на АЗС. В частности, 17 марта дизельное топливо на АЗС подорожало еще на 1 гривню.

