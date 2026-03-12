Доплаты пенсионерам и кэшбэк за топливо: Зеленский анонсировал новые программы поддержки

Пенсионерам и получателям социальной помощи начислят выплату в размере 1500 грн.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал две новые программы поддержки – для пенсионеров и потребителей топлива. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Министерство социальной политики Украины должно подготовить к апрелю программу специальной доплаты для украинских пенсионеров и тех групп нашего общества, которые получают социальную помощь. Такую доплату получат не менее 13 миллионов украинцев, ее объем составит 1500 гривень", - написал Зеленский.

Средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка необходима.

Видео дня

По словам президента, кроме этого, министерства экономики и энергетики Украины должны подготовить программу поддержки для людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок.

"Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо. Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу", - отметил Зеленский.

Программы поддержки украинцев - последние новости

Президент Владимир Зеленский в декабре 2025 года объявил, что в 2026 году в Украине будут предусмотрены новые программы прямой поддержки граждан.

С 15 ноября по 15 декабря 2025 года украинцы имели возможность оформить заявку на выплату единовременного пособия в размере 1000 гривен, которое поступало на карту "Национальный кэшбэк". Правительство также расширило программу Нацкешбека, в частности, гражданам стала доступна покупка продуктов питания украинского производства за средства кэшбека. Потратить средства нужно до 30 июня 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: