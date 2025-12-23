Зеленский анонсировал новые программы прямой поддержки украинцев на 2026 год

Он также рассказал о первых результатах нынешней программы зимней поддержки.

В 2026 году в Украине будут предусмотрены новые программы прямой поддержки граждан. Такое заявление сделал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Он рассказал о первых результатах нынешней программы зимней поддержки. Заявку на получение средств подали почти 18 миллионов граждан Украины. Уже 24 декабря, в последний день приема заявок, есть вероятность выхода на такой показатель, добавил Зеленский.

"Важно, чтобы заявка была оформлена именно до Рождества – это последний день оформления заявок на нынешнюю зимнюю поддержку", – акцентировал он.

Видео дня

Глава государства отметил, что средства из программы можно будет использовать до июня. Таким образом, каждый из почти 18 миллионов украинцев успеет воспользоваться программой.

"И мы видим, что такие формы поддержки действительно работают – прямая поддержка, и не только в нашей стране. Америка, Европа, другие части мира так или иначе формируют свои программы прямой поддержки. На следующий год предусмотрим новые", – резюмировал Владимир Зеленский.

Зимняя поддержка

Программа зимней поддержки граждан предусматривает выделение 1 тысячи гривень. Потратить средства нужно до 30 июня 2026 года, однако купить можно не все.

За предоставленные государством деньги украинцы могут приобрести лекарства в определенных аптеках, книги, продукты. Оплатить также можно коммунальные и почтовые услуги. При желании, средства можно перевести на благотворительность.

По данным Института экономических исследований и политических консультаций, около 42% бизнесов не почувствовала на себе влияния программ "Национальный кэшбек" и "Зимняя поддержка". Еще 21,8% опрошенных предприятий отметили положительное влияние "Нацкешбека".

Вас также могут заинтересовать новости: