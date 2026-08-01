Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира на август

В последний месяц лета 2026 года на курс валют будут влиять некоторые риски.

На курс валют в Украине в августе будет влиять ряд факторов, главным из которых остается ситуация на топливном рынке. Несмотря на все риски, украинский валютный рынок, скорее всего, сохранит относительную стабильность.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что если цены на нефть будут стабильными или снизятся, то это поддержит валютный рынок.

Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине в августе будет находиться в пределах 44,5–45,5 гривни, а евро – 51–52,5 гривни.

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Такти образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4450–4550 грвивень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 44500–45500 гривень. Что касается европейской валюты, то по мнению эксперта, 100 евро в гривнях будут стоить 5100–5250 грвинь, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 51000–52500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что валютный рынок Украины до конца июля в значительной степени будет зависеть от того, удастся ли удержать топливный фактор в нейтральной зоне. Если цены на энергоносители не начнут резко расти, то курс валют, скорее всего, сохранить равновесие.

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