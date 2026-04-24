Сколько будет стоить доллар в мае: свежий прогноз банкира

На валютный рынок будут влиять глобальные факторы, в частности ситуация на Ближнем Востоке.

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет находиться под влиянием ряда внутренних и внешних факторов. Курс доллара ожидается в диапазоне 43,5–44,5 грн, а евро – 49,5–52,5 грн.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что на рынке сохранится режим "управляемой гибкости", что исключает резкие и неконтролируемые скачки курса. В то же время ежедневные колебания могут быть более волатильными, но будут сглаживаться валютными интервенциями НБУ. Ожидается, что их средний объем в мае составит до 800 млн долларов в неделю.

Существенным фактором станет поступление первых траншей после разблокирования кредитной программы Европейского Союза объемом 90 миллиардов евро.

Видео дня

"Международная финансовая помощь позволяет Украине покрывать часть бюджетных расходов, а значит поддерживать экономику даже в чрезвычайно сложных военных условиях. Стоит напомнить, что в государственном бюджете Украины на 2026 год потребность в международной финансовой помощи оценена в 2,079 трлн грн, что по заложенному в бюджет среднегодовому курсу 45,7 грн/долл. соответствует примерно 45,5 млрд долл.", – сказал Лесовой.

На валютный рынок также будут влиять глобальные факторы, в частности ситуация на Ближнем Востоке из-за ее влияния на цены на нефть. Рост стоимости топлива будет усиливать инфляционное давление и поддерживать доллар, тогда как стабилизация или снижение цен может способствовать укреплению евро.

По прогнозу банкира, в зависимости от нефтяной конъюнктуры, курс евро к доллару на мировых рынках может колебаться в пределах 1,10–1,13 или 1,15–1,18. Для украинского рынка это означает повышенную волатильность евро: каждое изменение на 0,01 в паре евро/доллар соответствует примерно 0,5 грн во внутреннем курсе.

Отдельным фактором риска остаются последствия войны.

"Ущерб, который страна-агрессор наносит энергетической и транспортной инфраструктуре, может оказывать давление на экономику, ограничивать возможности бизнеса работать полноценно и, соответственно, сказываться на потребительских ценах. Война далека от завершения, поэтому этот фактор и в дальнейшем останется одним из потенциальных триггеров для валютного рынка", – отметил Лесовой.

В целом, по его прогнозу, в мае курс доллара будет находиться в пределах 43,5–44,5 грн, а евро – в диапазоне 49,5–52,5 грн в зависимости от внешних условий.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,78 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 51,60 грн/евро, а курс продажи – 51,40 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составляет 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

