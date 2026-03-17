Валюта продолжает дешеветь: курс доллара и евро в банках и обменниках

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 17 марта, подешевел на 5 копеек и составляет 44,39 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 19 копеек и составляет 51,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,25 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,30 грн/евро, а курс продажи – 51,10 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 17 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,58 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 9 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечал, что покупать валюту нужно на спаде курса, поэтому, когда доллар дорожает, инвестировать в доллар нецелесообразно. Лучше сделать паузу, потому что рано или поздно упомянутые негативные факторы исчезнут, и курс доллара пойдет вниз.

