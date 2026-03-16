Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 17 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,58 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 17 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,58 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,01/44,05 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,54/50,56 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 16 марта снизился на 15 копеек и составил 44,35 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 40 копеек и составил 51 гривню за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,75 гривни, а евро – по курсу 50 гривень за единицу иностранной валюты.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что сейчас нет оснований для паники, а тем более для отказа от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), гривневых депозитов и покупки валюты. По его словам, средняя доходность ОВГЗ – 14%, у срочных гривневых депозитов примерно 7% чистыми.

