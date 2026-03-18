Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 19 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,90 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,95/43,98 грн/долл., а единой европейской валюты – 50,58/50,60 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 18 марта подешевел на 14 копеек и составил 44,25 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,70 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне не изменился и составлял 51,10 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,30 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 44,10 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составлял 50,95 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,50 гривни, а евро – по курсу 49,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: