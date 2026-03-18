Доллар подешевел в обменных пунктах и банках: курс валют на 18 марта

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 18 марта, подешевел на 14 копеек и составляет 44,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,29 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,15 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,25 грн/евро, а курс продажи – 51,00 грн/евро

Национальный банк Украины установил на среду, 18 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,95 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 6 копеек.

Доллар США на мировом рынке укрепляется на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, которая ухудшает настроения инвесторов и подталкивает их к "тихим гаваням". С конца февраля, с момента вспышки конфликта на Ближнем Востоке, индекс доллара вырос примерно на 2,5%.

Вас также могут заинтересовать новости: