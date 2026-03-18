'ПриватБанк' снизил курс доллара: свежий курс валют на среду

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 18 марта, снизился на 10 копеек и составляет 44,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 50,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,50 гривни, а евро – по курсу 49,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в среду остался на уровне 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 51,02 гривни.

Нацбанк установил на 18 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,95 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 14 копеек и составляет 44,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,30 гривни за евро.

