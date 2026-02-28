Сколько будут стоить 100 долларов в Украине в первый месяц весны: прогноз банкира

Отмечается, что украинцам не стоит ожидать сюрпризов.

Ситуация на валютном рынке Украины в первый месяц весны 2026 года ожидается непростой. В то же время украинцам не стоит ждать резких изменений курса валют.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что Национальный банк Украины будет и дальше будет главным контролером и стабилизатором валютного рынка.

Согласно его прогнозу, в марте курс доллара будет находиться в пределах 42,5-43,7 гривни, а евро – 50,5-52 гривни.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине в марте будет стоить 4250-4370 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 42500-43700 гривень. В то же время 100 евро в гривнях будут стоить 5050-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 50500-52000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что ситуация на валютном рынке пока контролируемая, чему в частности способствуют позитивные новости о финансировании Украины. В ближайшее время наличный курс доллара будет находиться в пределах 43-43,5 гривни.

При этом глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко считает, что курс гривни к доллару составит около 45 гривни за доллар на конец года.

