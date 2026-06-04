Экономика Украины будет расти медленно, но быстрее, чем российская: свежий прогноз

Темпы роста ВВП Украины замедлятся до 1% в 2026 году и до 0,8% в 2027 году.

Экономика Украины в 2026–2027 годах будет демонстрировать умеренное восстановление на фоне войны, тогда как Россия останется в фазе слабого роста и постепенного замедления. Об этом говорится в обновленном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОЭСР ожидает, что в 2026–2027 годах экономическая динамика Украины останется положительной, но сдержанной из-за последствий войны, дефицита рабочей силы и высокой зависимости от внешней финансовой поддержки.

Согласно прогнозу организации, темпы роста ВВП Украины замедлятся до 1% в 2026 году и до 0,8% в 2027 году. Среди ключевых рисков – усиление атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также длительные структурные ограничения экономики, в частности дефицит рабочей силы.

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"После спада в начале 2026 года рост, вероятно, будет сдержанным в ближайшей перспективе из-за повышения мировых цен на энергоносители и убытков от российских атак на гражданскую инфраструктуру", – говорится в документе.

На этом фоне Россия демонстрирует более слабые показатели. После периода военного перегрева ее экономика существенно замедлилась: с примерно 4,9% в 2024 году до около 1% в 2025 году. По данным ОЭСР, в 2026 году российская экономика продолжит расти медленными темпами из-за санкций, жесткой монетарной политики и ограничений на рынке труда.

Так, в 2026 году прогнозируется рост ВВП России на уровне всего 0,5%. В 2027 году темпы могут несколько ускориться до 0,8%, однако общая динамика останется слабой по сравнению с предыдущими годами.

Экономика Украины – последние прогнозы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста реального ВВП Украины на этот год до 2,2% по сравнению с 2,5%, ожидавшимися в феврале.

В 2026 году в Украине ожидается сдержанный рост экономики, который ускорится в последующие годы. Национальный банк ухудшил свой прогноз роста ВВП на этот год с 1,8% до 1,3%. Всемирный банк в апреле также ухудшил свой прогноз по экономике Украины на 2026 год с 2% до 1,2%.

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