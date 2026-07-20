Китай и Россия помогают Ирану более эффективно поражать цели в США, - WSJ

Иран использует ракеты, развивающие чрезвычайно высокие скорости и способные маневрировать при снижении к целям.

Иран стал более эффективно наносить удары по важным целям в США, из-за чего американские чиновники высказали опасения, что режим может получать помощь в нанесении ударов от Китая или России. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Иран адаптировался к американской системе обороны, используя ракеты, развивающие чрезвычайно высокие скорости и способные маневрировать при снижении к целям.

"Способность Ирана поражать чувствительные цели также вызывает опасения, что режим получает помощь в наведении на цели от Китая или России", – заявили чиновники.

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Ранее двое американских военнослужащих погибли и несколько получили ранения в результате иранской атаки на авиабазу Муваффак Салти в Иордании, объект, который американские военные самолеты использовали для операций против Ирана. В результате атаки были также сбиты пилотируемые и беспилотные летательные аппараты.

По данным WSJ, это первые американские жертвы в результате вражеского огня с тех пор, как Трамп объявил о прекращении огня в начале апреля. Это станет проверкой сдержанности американского президента, учитывая его предыдущие заявления о том, что он рассмотрит возможность возобновления войны, если Иран убьет американских военнослужащих.

Позже в воскресенье Пентагон сообщил о гибели третьего военнослужащего США. По данным Пентагона, солдат погиб на севере Ирака в субботу при обезвреживании сбитого иранского ударного беспилотника.

В ответ на удары США перебрасывают в регион дополнительные боевые самолеты, в том числе истребители F-16 с авиабазы ​​Спангдахлем в Германии, способные поражать иранские радары, используемые для запуска зенитных ракет, а также истребители-невидимки F-35 с авиабазы ​​Лейкенхит в Англии, наряду с дополнительными самолетами-заправщиками.

Признаков дипломатических переговоров между двумя сторонами не наблюдалось, и в воскресенье вечером американские военные заявили, что начали новую волну ударов по Ирану девятую ночь подряд.

Конфликт США и Ирана

Ранее стало известно, что США направят в Израиль несколько десятков самолётов-заправщиков на фоне возможного расширения военной операции против Ирана.

Среди возможных вариантов, которые рассматривает Пентагон, - удары по объектам иранской инфраструктуры, включая электростанции, дополнительные атаки на ядерные объекты с целью ещё глубже захоронить запасы обогащённого урана, а также бомбардировка строящегося подземного объекта в районе горы PickAxe.

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