В банках и обменниках подорожал доллар: курс валют в начале недели

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,38 грн, а евро – 50,86 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 20 июля, вырос на 2 копейки и составляет 44,91 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,38 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 51,47 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,86 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменни ках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,72 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,60 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 20 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, таким образом национальная валюта выросла на 10 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в ближайшее время все колебания курса будут происходить в прогнозируемых пределах, поэтому пока рано говорить об изменении тренда. По его прогнозу, курс доллара в Украине с 20 по 26 июля будет находиться в пределах 44,5–45 гривень на межбанковском рынке и 44,5–45,2 гривни на наличном рынке.

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