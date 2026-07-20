В Подмосковье после атаки БПЛА горит предприятие-разработчик стрелкового оружия

Институт специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.

В Подольске Московской области после атаки дронов на регион поражен и горит важный объект российского ВПК - предприятие, которое занимается разработкой стрелкового оружия. Об этом пишет ASTRA, анализируя опубликованные кадры пожара.

Сообщается, что под ударом оказался Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения(ЦНИИТочМаш) в микрорайне Климовск в Подольске.

Это предприятие входит в состав госкорпорации "Ростех". Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Наиболее известные из них – боевая экипировка "Ратник", бесшумный автомат АС "Вал", а также бесшумная снайперская винтовка ВСС "Винторез" и самозарядный пистолет СР-1 "Гюрза".

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Институт находится под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии.

Атака дронов на Москву

Ранее сообщалось, что на Москву и регио летели сотни дронов. Вследствие атаки зафиксированы как минимум 5 очагов пожара над Московской областью.

По данным ASTRA, атакованы и горят нефтебаза в Подольске, склад в индустриальном комплексе "Южные Врата" в Домодедово, также дрон попал в жилую многоэтажку. Четвертым очагом пожара оказался ЦНИИточмаш в Подольске. Пятый очаг пока не установлен.

В то же время Exilenova+ пишет, что был атакован логистический центр Wildberries Коледино – крупнейший хаб компании. Также был атакован промышленный парк "Гривно" в Мотовилово.

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