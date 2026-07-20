В Fire Point показали интригующее видео с запуском ракеты на фоне атаки на Москву

Нет икакой информации о том, что это за ракета и какова цель запуска.

Утром 20 июля соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал в X интригующий пост с видео, на котором показан запуск неизвестной ракеты.

Видео он подписал коротко: "Красота". При этом никаких подробностей о том, что это за ракета и какова цель запуска, Штилерман не предоставил.

Пользователи сети в комментариях высказывали предположения о том, что за ракета продемонстрирована на видео - FP-9 или FP-9.x , а также высказывали пожелания о цели ударов.

В то время как одни призывали поскорее нанести удар по стране-агрессору, другие советуют подождать до зимы и начала отопительного сезона.

"Пора запускать... Ждем!!!"

"Не трогайте. Это к отопительному сезону и на Новый год".

"Надеемся, испытания пройдут успешно, а вскоре после этого начнется серийное производство. Скажем так: было бы неплохо, если бы Москву и другие города в пределах досягаемости ждала очень тяжелая зима – без электричества, отопления и воды. Такая вот карма".

Этот пост появился на фоне массированной воздушной атаки на Россию. Некоторые российские СМИ указывали, что в ряде регионов, в том числе и в Московской области объявляли ракетную опасность, но позже отменили.

Атака на Москву 20 июля - что известно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении региона летело более 400 беспилотников. Позже в сети начали публиковать фото и видео пожаров в подмосковном Подольске.

По последним данным, поражена нефтебаза в микрорайоне Львовский.

Также горит логистический центр Wildberries Коледино - один из крупнейших распределительных центров и складов компании.

Кроме того, пожар зафиксирован в индустриальном комплексе "Южные Врата" в Домодедово - это огромный складской комплекс общей площадью более 650 000 квадратных метров.

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