В Fire Point показали интригующее видео с запуском ракеты на фоне атаки на Москву

Утром 20 июля соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал в X интригующий пост с видео, на котором показан запуск неизвестной ракеты.
Видео он подписал коротко: "Красота". При этом никаких подробностей о том, что это за ракета и какова цель запуска, Штилерман не предоставил.
Пользователи сети в комментариях высказывали предположения о том, что за ракета продемонстрирована на видео - FP-9 или FP-9.x , а также высказывали пожелания о цели ударов.
В то время как одни призывали поскорее нанести удар по стране-агрессору, другие советуют подождать до зимы и начала отопительного сезона.
"Пора запускать... Ждем!!!"
"Не трогайте. Это к отопительному сезону и на Новый год".
"Надеемся, испытания пройдут успешно, а вскоре после этого начнется серийное производство. Скажем так: было бы неплохо, если бы Москву и другие города в пределах досягаемости ждала очень тяжелая зима – без электричества, отопления и воды. Такая вот карма".
Этот пост появился на фоне массированной воздушной атаки на Россию. Некоторые российские СМИ указывали, что в ряде регионов, в том числе и в Московской области объявляли ракетную опасность, но позже отменили.
Атака на Москву 20 июля - что известно
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении региона летело более 400 беспилотников. Позже в сети начали публиковать фото и видео пожаров в подмосковном Подольске.
По последним данным, поражена нефтебаза в микрорайоне Львовский.
Также горит логистический центр Wildberries Коледино - один из крупнейших распределительных центров и складов компании.
Кроме того, пожар зафиксирован в индустриальном комплексе "Южные Врата" в Домодедово - это огромный складской комплекс общей площадью более 650 000 квадратных метров.