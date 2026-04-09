Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год

Рост ВВП может ускориться до 4% в 2027 году при условии прекращения боевых действий.

Всемирный банк ухудшил свой прогноз для экономики Украины на 2026 год с 2% до 1,2%. Рост ВВП Украины в 2025 году упал до 1,8% по сравнению с 3,2% в 2024 году.

Как отмечается в обновленном прогнозе Всемирного банка, основные причины спада – повреждения энергетической и промышленной инфраструктуры, перебои в поставках, дефицит рабочей силы и повышенная экономическая неопределенность.

При этом поддержки производства и инвестиций за счет военных расходов и реконструкции оказалось недостаточно для компенсации слабых результатов в других секторах экономики.

"Ожидается, что рост в Украине в этом году снизится до 1,2 %, что обусловлено ростом цен на энергоносители, обострением боевых действий, дефицитом рабочей силы и фискальным давлением. Перспективы Украины зависят от продолжительности боевых действий в стране и устойчивой внешней финансовой поддержки", – говорится в документе.

Отмечается, что рост может ускориться до 4% в 2027 году при условии прекращения боевых действий и поддержки масштабной реконструкции и восстановления потребительского спроса. Однако ожидается, что рост будет ниже предыдущих прогнозов из-за масштабов повреждений энергетической и промышленной инфраструктуры, дефицита рабочей силы и сохраняющейся неопределенности.

Эксперты Банка подчеркивают, что простое восстановление поврежденных объектов не обеспечит устойчивого развития из-за глубоких структурных проблем, которые существовали еще до 2022 года. Украина утратила свои традиционные преимущества в виде дешевых энергоносителей и доступа к восточным рынкам, а высокая концентрация рынка вокруг государственных предприятий и сырьевая зависимость сдерживают динамизм бизнеса.

"Даже при довоенных темпах роста достижение уровня доходов Польши на момент ее вступления в ЕС заняло бы более трех десятилетий", – отмечается в прогнозе.

По оценкам Банка, для реализации потенциала Украине требуется широкая структурная трансформация, главным образом за счет реформ на уровне всей экономики: усиление конкуренции, сокращение государственного влияния, мобилизация частного и иностранного капитала, а также увеличение квалифицированной рабочей силы.

Прогнозы для экономики Украины – последние новости

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что экономика Украины в этом году вырастет на 2,5%, а в следующем году – на 4%. При этом предыдущий прогноз Банка был значительно выше – 5% роста ВВП в 2026 году.

В октябре 2025 года Всемирный банк радикально снизил свой прогноз роста ВВП Украины в 2026 году с 5,2% до 2%. Это связано с тем, что банк ожидал в своих прогнозах окончания войны в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости: