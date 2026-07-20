К этим цветам слизни даже не приближаются: список для вашего сада

У каждого растения – своя причина не нравится вредителям.

Садоводы борются со слизнями, расставляя ловушки и посыпая грядки подручными средствами. Оказывается, есть более простой способ – просто подобрать правильные растения, пишет House Digest.

Слизни – это прожорливые существа, способные съесть почти все, что растет близко к земле, оставляя после себя серебристые слизистые следы.

Но даже у них есть свои предпочтения: некоторые растения они обходят стороной из-за резкого запаха, жестких листьев или неприятного вкуса.

Видео дня

Поэтому эксперты издания составили список из 10 растений.

Улитки обходят их десятой дорогой

Лаванда – одно из таких растений. Ее яркий аромат нравится пчелам и бабочкам, но именно он, вероятно, и отпугивает слизней. Кроме того, вредителям сложно пробираться сквозь плотные стебли и листья этого растения.

Фуксии тоже редко страдают от слизней – мешает волокнистая структура листьев, которую трудно прогрызть. А вот тля и паутинные клещи это растение все-таки не обходят стороной.

Японская анемона привлекает садоводов розовыми, фиолетовыми и белыми цветами, и в то же время имеет шершавые листья, которые не слишком аппетитны для слизней.

Декоративный лук (аллиум) вообще выделяет вещество, токсичное для этих вредителей, поэтому слизни его просто не трогают.

Маки – ещё один вариант для тех, кто хочет красоты без забот: их щетинистые листья заставляют слизней искать пищу в другом месте.

Астильба с ее перистыми соцветиями хорошо чувствует себя в тени и в то же время отпугивает не только слизней, но и оленей и кроликов благодаря жёстким папоротникообразным листьям.

Наперстянка поражает высокими цветочными стеблями до полутора метров в высоту. Но стоит помнить: все части этого растения ядовиты, если их съесть, – именно поэтому его обходят стороной и слизни, и олени.

Герани – неприхотливые и долго цветущие растения, которые слизни также обходят стороной.

Пионы с пышными цветами защищают глянцевые кожистые листья, которые не по зубам вредителям.

И, наконец, кошачья мята – ароматный фиолетовый многолетник, который отпугивает слизней, хотя и привлекает бабочек.

По словам экспертов, настоящее решение проблемы со слизнями – не больше ловушек, а сад, в котором вредителям просто нечего делать.

Ранее мы писали о том, где лучше сажать мяту – в горшках или в грунте. Эксперты объяснили, что её корневища быстро разрастаются и могут вытеснять соседние культуры, забирая у них воду и питательные вещества. Поэтому специалисты советуют выращивать мяту там, где её легче держать под контролем.

Вас также могут заинтересовать новости: