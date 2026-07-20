Магнитная буря уже мчится к Земле: названа дата, когда будет удар (график)

Новая магнитная буря ожидается на Земле на этой неделе. Об этом свидетельствует прогноз meteoagent.
По данным портала, сегодня, 20 июля, магнитной бури не будет.
Однако уже 21 числа Кп-индекс поднимется до отметки 4, а это означает активные магнитные условия, при которых некоторые особо метеочувствительные люди могут ощущать различные неприятные симптомы: головную боль, головокружение, усталость, слабость, повышенное артериальное давление и т.д.
По прогнозу, магнитная буря начнется в среду, 22 июля. Ожидается, что она будет слабой. Сколько дней она продлится - пока неизвестно.
"Магнитная буря тысячелетия" может ударить по Земле сильнее, чем считалось ранее - что известно
Исследователи выяснили, что последствия самых сильных солнечных бурь для Земли могут быть гораздо серьезнее, чем считалось ранее. Анализ более миллиона измерений, собранных аппаратами NASA, показал: по мере усиления солнечного ветра электрические токи в верхней атмосфере продолжают расти, а значит экстремальные геомагнитные бури способны нанести больший ущерб спутникам, GPS, связи и энергосистемам.
По словам ученых, магнитное поле Земли обычно надежно защищает планету, однако редкие события, происходящие примерно раз в тысячу лет, могут превзойти прежние прогнозы.
Исследователи подчеркивают, что угрозы в ближайшее время нет, но риски для современной инфраструктуры требуют новой оценки.