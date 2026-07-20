Вреден ли кондиционер для здоровья: врачи назвали основные риски

Этим летом украинцы уже пережили несколько волн жары, и в такие периоды соблазн включить кондиционер на полную мощность непреодолим. Однако, хотя кондиционер эффективно спасает от жары, он также может вызывать некоторые неожиданные – и крайне неприятные - побочные эффекты, пишет The Independent.
Врачи рассказали о пяти негативных способах воздействия кондиционеров на организм, а также поделились советами по уменьшению неприятных последствий.
1. Кожа
Длительное пребывание в кондиционированном помещении может заметно сушить кожу.
"Кондиционеры, как правило, удаляют влагу из воздуха, благодаря чему мы чувствуем себя прохладнее, но они также могут увеличивать потерю влаги кожей. Это может привести к сухости кожи, ощущению стянутости, шелушению и даже к повышенной чувствительности, экземе или потрескавшимся губам", – объясняет доктор Опель Бейкер.
Если у вас уже есть склонность к сухости или чувствительности кожи, то кондиционер может значительно усугубить ситуацию.
2. Глаза
"Аналогично, кондиционер может высушивать глаза и вызывать жжение или покалывание. В очень редких случаях может наблюдаться затуманенное зрение, но это крайне редко", – говорит Бейкер.
Он добавляет, что люди, носящие контактные линзы, могут испытывать больший дискомфорт, чем другие.
3. Нос и горло
"Если нос и горло пересыхают, они могут раздражаться. Это может привести к боли в горле, заложенности носа или хриплому голосу, говорит Бейкер.
Доктор Люси Хупер добавляет, что когда нос и горло пересыхают, это ухудшает отхождение слизи, что является важной частью нашей иммунной системы.
Кроме того, у некоторых людей могут возникать носовые кровотечения.
"Кондиционер может высушивать слизистые оболочки внутри носа, что делает их более склонными к растрескиванию". Поэтому, если вы слишком сильно сморкаетесь, это может вызвать носовое кровотечение", – говорит Бейкер.
4. Легкие
Если кондиционеры плохо обслуживаются, это может усиливать циркуляцию пыли, пыльцы и плесени, что может раздражать легкие и провоцировать заболевания легких, такие как астма, говорит Бейкер.
5. Боли
Если вы долгое время находились в гостиничном номере с кондиционером, у вас могли быть головные боли или боли в теле. "Это происходит потому, что ваша кожа стала сухой, вы, вероятно, обезвожены, а холодный воздух мог вызвать некоторое мышечное напряжение, объясняет Бейкер.
Что делать, чтобы остановить эти раздражающие эффекты?
- Пейте достаточно воды
- Используйте продукты для кожи, содержащие увлажняющие компоненты, такие как глицерин или гиалуроновая кислота.
- Купите комнатные растения
- Защитите свои губы
- Купите глазные капли
- Измените положение вентиляционного отверстия кондиционера в вашем автомобиле - подальше от лица или глаз.
- Поддерживайте свой кондиционер в рабочем и чистом состоянии
- Приобретите увлажнитель воздуха
Ранее єксперті рассказали, почему даже при включенном кондиционере нужно регулярно проветривать помещение.