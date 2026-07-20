Вреден ли кондиционер для здоровья: врачи назвали основные риски

Кондиционеры обладают множеством преимуществ, но есть и некоторые существенные недостатки.

Этим летом украинцы уже пережили несколько волн жары, и в такие периоды соблазн включить кондиционер на полную мощность непреодолим. Однако, хотя кондиционер эффективно спасает от жары, он также может вызывать некоторые неожиданные – и крайне неприятные - побочные эффекты, пишет The Independent.

Врачи рассказали о пяти негативных способах воздействия кондиционеров на организм, а также поделились советами по уменьшению неприятных последствий.

1. Кожа

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Длительное пребывание в кондиционированном помещении может заметно сушить кожу.

"Кондиционеры, как правило, удаляют влагу из воздуха, благодаря чему мы чувствуем себя прохладнее, но они также могут увеличивать потерю влаги кожей. Это может привести к сухости кожи, ощущению стянутости, шелушению и даже к повышенной чувствительности, экземе или потрескавшимся губам", – объясняет доктор Опель Бейкер.

Если у вас уже есть склонность к сухости или чувствительности кожи, то кондиционер может значительно усугубить ситуацию.

2. Глаза

"Аналогично, кондиционер может высушивать глаза и вызывать жжение или покалывание. В очень редких случаях может наблюдаться затуманенное зрение, но это крайне редко", – говорит Бейкер.

Он добавляет, что люди, носящие контактные линзы, могут испытывать больший дискомфорт, чем другие.

3. Нос и горло

"Если нос и горло пересыхают, они могут раздражаться. Это может привести к боли в горле, заложенности носа или хриплому голосу, говорит Бейкер.

Доктор Люси Хупер добавляет, что когда нос и горло пересыхают, это ухудшает отхождение слизи, что является важной частью нашей иммунной системы.

Кроме того, у некоторых людей могут возникать носовые кровотечения.

"Кондиционер может высушивать слизистые оболочки внутри носа, что делает их более склонными к растрескиванию". Поэтому, если вы слишком сильно сморкаетесь, это может вызвать носовое кровотечение", – говорит Бейкер.

4. Легкие

Если кондиционеры плохо обслуживаются, это может усиливать циркуляцию пыли, пыльцы и плесени, что может раздражать легкие и провоцировать заболевания легких, такие как астма, говорит Бейкер.

5. Боли

Если вы долгое время находились в гостиничном номере с кондиционером, у вас могли быть головные боли или боли в теле. "Это происходит потому, что ваша кожа стала сухой, вы, вероятно, обезвожены, а холодный воздух мог вызвать некоторое мышечное напряжение, объясняет Бейкер.

Что делать, чтобы остановить эти раздражающие эффекты?

Пейте достаточно воды Используйте продукты для кожи, содержащие увлажняющие компоненты, такие как глицерин или гиалуроновая кислота. Купите комнатные растения Защитите свои губы Купите глазные капли Измените положение вентиляционного отверстия кондиционера в вашем автомобиле - подальше от лица или глаз. Поддерживайте свой кондиционер в рабочем и чистом состоянии Приобретите увлажнитель воздуха

Ранее єксперті рассказали, почему даже при включенном кондиционере нужно регулярно проветривать помещение.

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