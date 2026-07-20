Американские военные однажды пытались превратить погоду в оружие

По некоторым оценкам, операция все же позволила продлить сезон дождей в отдельных районах более чем на месяц.

На протяжении истории погода не раз меняла исход крупнейших сражений. Дожди, морозы и тайфуны помогали одним армиям и становились причиной поражения других. Однако в XX веке США решили не ждать милости природы, а попытались управлять ею.

Как пишет Popular Mechanics, с 1967 по 1972 год американские ВВС проводили засекреченную операцию Popeye. Ее целью было искусственно продлить сезон муссонных дождей над территориями, по которым проходили маршруты снабжения армии Северного Вьетнама. Военные рассчитывали, что проливные дожди превратят дороги в болото и затруднят переброску войск и техники. Девиз операции звучал так: "Делайте грязь, а не войну".

Для создания дождей использовалась технология засева облаков, открытая еще в 1946 году. В облака распыляли кристаллы йодистого серебра, которые способствуют образованию ледяных кристаллов и выпадению осадков. По данным американских военных, примерно в 82% случаев после такой обработки действительно начинался дождь.

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Однако контролировать погоду оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось. Один из участников программы позже вспоминал, что во время испытаний из-за ошибки за два часа на лагерь американского спецназа выпало около 18 см осадков.

По некоторым оценкам, операция все же позволила продлить сезон дождей в отдельных районах более чем на месяц. Тем не менее эффективность подобных методов оставалась спорной из-за множества факторов, влияющих на погоду.

Как сообщается, США были не единственной страной, экспериментировавшей с изменением погоды. Великобритания проводила проект Cumulus в конце 1940-х – начале 1950-х годов, а Китай применял технологии управления осадками перед Олимпиадой 2008 года, чтобы обеспечить благоприятные погодные условия.

Опасения по поводу использования природных явлений в военных целях привели к тому, что в 1977 году 31 государство, включая США и СССР, подписало Конвенцию, запрещающую применять технологии изменения окружающей среды как оружие.

В то же время исследования в области изменения погоды продолжаются. Сегодня они чаще рассматриваются в контексте борьбы с последствиями изменения климата, однако их эффективность и возможные риски по-прежнему вызывают споры среди ученых.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как Китай попытался "украсть" дожди с неба

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