Разворот на 180 градусов: из-за войны в Украине медиков в США теперь обучают по-новому, - BI

Если раньше медиков учили только правильно накладывать турникет, то теперь их также учат безопасно его снимать.

Опыт войны в Украине заставил американских военных пересмотреть один из ключевых принципов тактической медицины. Если раньше медиков учили только правильно накладывать турникет, то теперь их также обучают безопасно снимать его, чтобы избежать потери конечностей в случае длительной эвакуации. Об этом сообщает Business Insider.

Как отмечается в материале, во время войн в Ираке и Афганистане главной задачей медиков было как можно быстрее остановить кровотечение, ведь раненых обычно эвакуировали вертолётами в госпитали в течение так называемого "золотого часа". В таких условиях турникет почти всегда оставался на месте до тех пор, пока его не снимали врачи.

Однако война в Украине показала, что в современных конфликтах этот подход уже не всегда работает. Из-за постоянной угрозы со стороны разведывательных и ударных дронов, а также отсутствия превосходства в воздухе эвакуация раненых часто задерживается на много часов.

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По словам руководителя курса медицинской подготовки Сил специальных операций армии США, эксперта по травматологии, согласившегося рассказать на условиях анонимности, медикам всё чаще приходится самостоятельно решать, когда можно безопасно снять турникет и перейти к другим способам остановки кровотечения.

"Золотого часа" уже нет

"Поскольку мы получаем всё больше данных из современных войн, где уже нет того "золотого часа", медикам приходится самим принимать решение, когда и стоит ли снимать турникет. Если этого не сделать, человек потеряет конечность", – пояснил он.

В статье отмечается, что длительное использование турникетов может приводить к тяжелым последствиям. После восстановления кровообращения токсины из поврежденных тканей могут проникнуть в кровь и вызвать поражение почек, а также необратимое повреждение нервов. В Украине сообщали об увеличении потребности в диализе среди раненых военных, которые слишком долго находились с наложенным турникетом.

Командующий Центром и школой специальных боевых действий армии США полковник Кен Дуайер одним из главных уроков войны в Украине считает необходимость обучить гораздо больше военных выполнять так называемую конверсию турникета – замену его на менее травматичный способ контроля кровотечения.

"Я наложил турникет, чтобы спасти жизнь этому парню. Но в определенный момент мне нужно найти менее разрушительный способ контролировать кровотечение. Я должен снять турникет и проверить, сработает ли тугая повязка или какой-то другой метод, чтобы попытаться спасти эту конечность", – отметил он.

Разворот на 180 градусов

Бывший руководитель Института хирургических исследований армии США, профессор травматологии Джон Голкомб также отметил, что опыт Украины заставил пересмотреть предположения о быстрой эвакуации раненых.

"Когда вы не контролируете воздушное пространство, когда эвакуация затруднена и затягивается, тогда турникет, если он остается наложенным более двух часов, может нанести больше вреда, чем само ранение", – подчеркнул он.

В результате американские военные изменили программу подготовки медиков. Теперь слушателей курсов специального назначения не только обучают правильно накладывать жгуты, но и оценивают их способность безопасно снимать их и обучать этому других военнослужащих.

Профессор неотложной медицины Стейси Шакелфорд назвала эти изменения "разворотом на 180 градусов", который стал возможен именно благодаря урокам войны в Украине. По её словам, каждый военный, умеющий накладывать турникет, должен также знать, как правильно его снять, чтобы избежать потери конечностей в случае длительной эвакуации.

Уроки войны в Украине для Запада

Как ранее писал УНИАН, НАТО в случае войны с Россией понесет еще более тяжелые потери, чем Украина, ведь из-за огромного количества беспилотников оказание медицинской помощи пострадавшим солдатам в течение критических первых 60 минут после ранения стало практически невозможным. Глава медицинского отдела Объединенных вооруженных сил НАТО полковник Нил Ай Маунг рассказал журналистам, что в Альянсе сейчас изучают, как перестроить медицинскую систему, чтобы она соответствовала требованиям крупномасштабной войны. По его словам, в поисках решения страны НАТО обращаются к опыту Украины.

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