Головоломка со спичками, которую можно решить тремя разными способами

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В сети распространяется математическая головоломка, которая уже несколько лет не дает покоя любителям логических задачек.

На первый взгляд все выглядит просто: уравнение составлено из спичек, и никаких вычислений делать не нужно – достаточно переместить всего одну спичку, чтобы пример сработал.

Условие головоломки выглядит обманчиво простым: "6 + 4 = 4".

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Несмотря на то что на первый взгляд равенство кажется абсурдным, его действительно можно исправить одним-единственным движением спички.

Интересно, что вариантов правильного ответа существует сразу три.

Мозг любит вызовы – именно поэтому головоломки, ребусы и задачки на внимание регулярно становятся вирусными.

Одни видят ответ сразу, другим приходится долго вглядываться в картинку или перечитывать условие несколько раз. В любом случае это отличная возможность проверить, насколько внимателен и сообразителен именно ваш мозг.

Не смогли сразу найти правильный ответ? Ничего страшного – эта головоломка действительно хитрее, чем кажется на первый взгляд.

Правильный ответ:

Первый вариант. Если убрать горизонтальную палочку из середины цифры "6", она превратится в "0". В итоге получаем "0 + 4 = 4" – равенство, которое не вызывает никаких возражений.

Второй вариант. Вертикальную спичку из знака "+" можно перенести к цифре "6", превратив её в "8". Тогда уравнение принимает вид "8 - 4 = 4", и знак операции меняется на "минус" – это также корректное решение.

Третий вариант – самый спорный. Нижняя левая вертикальная спичка из цифры "6" переносится к правой цифре "4", превращая её в "9". Получаем: "5 + 4 = 9". Формально равенство верно, однако именно этот вариант и вызывает споры.

Дело в том, что классическая "девятка", сложенная из спичек, обычно имеет ещё и горизонтальную палочку в основании. Без неё цифра выглядит несколько необычно, поэтому часть пользователей считает такое решение некорректным. Впрочем, поскольку четких правил относительно формы цифр в таком "спичечном" шрифте не существует, оппоненты настаивают, что этот вариант имеет полное право на существование.

Другие головоломки от УНИАН

Попробуйте решить логическую задачу со спичками, где всё зависит от одной переставленной спички. Исправьте неверное равенство 2 + 7 = 0, переставив одну-единственную спичку.

В другой головоломке будет ограничение по времени. Попробуйте переместить спичку, чтобы исправить уравнение 5+5+4=5.

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