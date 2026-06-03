ЕБРР ухудшил прогноз по экономике Украины на 2026 год

Прогноз на 2027 год остался неизменным при условии ослабления боевых действий и начала послевоенного восстановления.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста реального ВВП Украины на этот год до 2,2% по сравнению с 2,5%, ожидавшимися в феврале.

Об этом говорится в обновленном отчете "Региональные экономические перспективы". В то же время прогноз на 2027 год остался неизменным – 4% при условии ослабления боевых действий и начала масштабного послевоенного восстановления.

В ЕБРР отмечают, что Украина сохраняет макроэкономическую стабильность даже в пятый год полномасштабной войны России против Украины. Это поддерживается значительным и заблаговременно обеспеченным внешним финансированием.

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По оценкам банка, рост ВВП Украины в 2025 году замедлился до 1,8% (против ожидаемых 2%), что объясняется дефицитом рабочей силы, а также регулярными перебоями в электроснабжении и логистике из-за атак на энергетическую инфраструктуру.

ЕБРР также указывает на новое ускорение инфляции после периода снижения – в январе 2026 года она замедлилась до 7,4%, однако впоследствии снова начала расти. Дополнительное давление создает повышение мировых цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке, что увеличивает расходы бизнеса и домохозяйств.

В банке добавили, что уже мобилизовано более 110 млрд евро внешнего финансирования на 2026–2027 годы, что должно поддержать макрофинансовую стабильность в краткосрочной перспективе.

Прогноз роста ВВП Украины – другие новости

В 2026 году в Украине ожидается сдержанный рост экономики, который ускорится в последующие годы. Национальный банк ухудшил свой прогноз роста ВВП на этот год с 1,8% до 1,3%.

Правительство готовит традиционный пересмотр макроэкономического прогноза в середине года, и показатель роста экономики на 2026 год в нем будет снижен. Причиной ухудшения прогноза стали российские обстрелы в начале года, сообщал министр экономики Алексей Соболев.

Всемирный банк в апреле ухудшил свой прогноз по экономике Украины на 2026 год с 2% до 1,2%.

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