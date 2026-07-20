Среди котов есть один необычный: его нужно найти за 10 секунд

Такие задачи тренируют память и внимательность, а также умение быстро думать и решать задачи в условиях стресса.

Визуальные головоломки, на которых нужно найти одну лишнюю или неправильную деталь – замечательный способ не только весело и интересно провести время, но и проверить когнитивные способности.

УНИАН предлагает вам попробовать силы в новой головоломке, где нужно будет найти ошибку на картинке за 10 секунд.

Вам нужно посмотреть на изображение, и первое, что бросится вам в глаза, – это добрая бабушка в окружении котов, один из который даже устроился у нее на коленях. Однако важно не обманываться очевидным. Внимательно посмотрите на картинку, потому что ошибка прямо перед вами.

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Готовы ли вы начать поиск? Тогда установите время на таймере и – вперед.

Внимательно осмотрите картинку. На ней очень много милых котов разных расцветок, но важно не упустить ни одной детали, ведь где-то там кроется ошибка.

У вас будет всего 10 секунд, чтобы дать ответ. Этот тест будет интересен и детям и взрослым, так что если вы не смогли найти ответ, можете воспользоваться помощью друга или родственника.

Эти задачи тренируют память и внимательность, а также умение быстро думать и решать задачи в условиях стресса и ограниченного времени. В отличие от других тестов в интернете, это упражнение не требует продвинутых математических навыков, поскольку это простой тест на логическое мышление.

Смогли ли вы понять, что не так на картинке? Это совсем непросто, однако при должном уровне внимательности не составит труда.

Если вам не удалось справиться с заданием – смотрите ответ ниже.

Ошибка на изображении в том, что у оранжевой кошки, сидящей за пуфиком справа, поросячий хвост.

Если вам понравилась задача, то попробуйте силы и в других наших головоломках. На сайте УНИАН очень много головоломок со спичками на любой вкус, где нужно исправить уравнение, перетащив одну из спичек. Например, попробуйте для начала вот эту - исправьте уравнение 2 + 7 = 0, перетащив одну палочку.

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