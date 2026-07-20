Непогода распространяется по Украине: синоптики объявили I уровень опасности (карта)

Укргидрометцентр предупреждает о граде, шквалах и грозах.

На понедельник, 20 июля, во многих областях Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"20 июля в Украине, за исключением востока, юго-востока, днем и в большинстве западных областей, ожидаются грозы", – прогнозируют синоптики.

Также сегодня днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах ожидается град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. По всей стране, кроме востока и юго-востока, пройдут умеренные, а в северных и центральных областях местами значительные дожди, грозы. Днем в отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура днём +25°…+30°, на юге и востоке страны нагреется до +33°, а только в западных областях будет несколько прохладнее – +22°…+27°.

В Киевской области сегодня также будет облачно с прояснениями. По области пройдут умеренные дожди и грозы. Днем в отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В Киеве сегодня также ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет юго-западный, 7–12 м/с. Стрелки термометров по Киевской области покажут +25°...+30°, в Киеве воздух прогреется до +27°...+29°.

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