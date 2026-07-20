Нефть пробила отметку $90: сколько стоит 'черное золото' теперь

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в течение выходных.

Цены на нефть марки Brent в понедельник, 20 июля, выросли на 2% и превысили 90 долларов за баррель на фоне обострения конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке, что ограничило поставки нефти через Ормузский пролив, пишет Reuters.

Отмечается, что фьючерсы (договор на покупку или продажу актива в будущем) на нефть марки Brent выросли на 2,09 долл., или на 2,37%, до 90,19 долл. за баррель по состоянию на 04:41 по киевскому времени, что является максимальным уровнем с 11 июня. Рост продолжает тенденцию прошлой недели, когда цена подскочила почти на 16%, что стало самым большим недельным приростом с апреля.

Американская нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне 84,20 долл. за баррель, поднявшись на 1,71 долл., или на 2,07%, до самого высокого уровня с 12 июня. По итогам прошлой недели контракты с ближайшим сроком поставки подорожали на 15,5%, что стало самым большим недельным ростом с начала марта.

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Конфликт на Ближнем Востоке обострился в течение выходных. США провели девятую подряд ночь атак против Ирана, в то время как союзники Вашингтона – Кувейт и Бахрейн – сообщили о новых иранских ударах.

"Сегодня утром цена на нефть Brent на бирже ICE превысила 90 долларов за баррель, а эскалация конфликта в Персидском заливе не утихает. США и Иран продолжают обмениваться ударами, которые оказываются смертоносными для обеих сторон. Если эту эскалацию не сдержать, ситуация может перерасти в масштабные атаки по всему Персидскому заливу", – говорится в обзоре аналитиков ING.

Корпус стражей исламской революции заявил, что два нефтяных танкера взорвались и были выведены из строя после попытки пройти по южному маршруту через Ормузский пролив. По утверждению иранской стороны, американские военные поощряли их воспользоваться этим маршрутом. Reuters не имеет возможности подтвердить этот инцидент.

В последние дни США и Иран наносят удары по морскому трафику в регионе. Вашингтон заявляет о введении морской блокады иранских портов, а Тегеран утверждает, что атакует суда, нарушающие его правила прохода через Ормузский пролив. Именно по этому маршруту обычно проходит пятая часть мировой торговли нефтью.

По словам аналитика Barclays Амарприта Сингха, ближайшие дни и недели дадут более четкую картину того, насколько устойчивым останется экспорт нефти из региона в условиях возобновленной двойной блокады.

"На данный момент мы считаем, что нефтяные рынки по-прежнему недооценивают потенциальные последствия для запасов, которые, в отличие от начала войны, находятся на самом низком уровне за последние пять лет", – отметил он.

По данным LSEG, 19 июля через Ормузский пролив прошли лишь четыре судна, против восьми накануне. С 17 июля пролив для погрузки нефти прошли как минимум три танкера для нефтепродуктов и один супертанкер класса VLCC.

Война между США и Ираном и цены на нефть – последние новости

18 июля стало известно, что цена на нефть марки Brent подорожала на 3,87 доллара, или 4,59%, до 88,10 доллара за баррель, тогда как стоимость американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) выросла до 82,49 доллара за баррель. Таким образом рынок отреагировал на эскалацию противостояния между Ираном и США.

Ранее сообщалось, что военный конфликт США с Ираном возобновился. По данным источников Politico, усилия посредников по возобновлению переговоров или режима прекращения огня не дали никаких признаков прогресса, и, похоже, боевые действия будут продолжаться без видимого конца.

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