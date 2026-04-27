Новый 'экономический тигр': еврокомиссар рассказал, когда Украина построит мощную экономику

Процветание Украины зависит от успеха её европейской интеграции.

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Украина через 20-25 лет сможет построить мощную экономику и стать "новым экономическим тигром" Европы.

Об этом он сообщил на международной конференции, пишет "Укринформ". По его словам, процветание Украины зависит от успеха ее европейской интеграции. Он выступил против некоторых европейских опасений относительно того, что сильная украинская экономика может создать проблемы для европейской промышленности, в частности в сфере сельского хозяйства.

Еврокомиссар напомнил, что аналогичные опасения высказывались, когда Польша и страны Балтии были на пути к вступлению в Европейский Союз.

Он отметил, что тогда политические лидеры старой Европы все же увидели потенциальные преимущества расширения, что привело к успешному завершению процесса вступления.

"Процветание Украины жизненно важно для устойчивого мира на всем европейском континенте", – отметил Кубилюс.

Кроме того, он упомянул свою страну, Литву, которая достигла значительного экономического роста после вступления в Евросоюз. И он выразил уверенность, что Украина достигнет такого же успеха.

По его мнению, успешная Украина может спровоцировать трансформации в России, поскольку "ее граждане могут быть вдохновлены экономическим успехом Украины".

"Успех Украины может вдохновить рядовых россиян требовать возвращения к нормальной жизни", – добавил он.

Справка УНИАН

Экономический тигр – это неофициальный термин для страны, экономика которой переживает быстрый рост, что обычно сопровождается повышением уровня жизни.

Этот термин изначально использовался для четырех азиатских тигров (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг).

Прогнозы для экономики Украины - последние новости

Ранее УНИАН писал, что 9 апреля Всемирный банк ухудшил свой прогноз относительно экономики нашей страны на 2026 год с 2% до 1,2%. Кроме того, рост ВВП Украины в 2025 году упал до 1,8% по сравнению с 3,2% в 2024 году.

Основными причинами спада являются повреждения энергетической и промышленной инфраструктуры, перебои в поставках, дефицит рабочей силы и повышенная экономическая неопределенность.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал, что экономика Украины в этом году вырастет на 2,5%, а в следующем году – на 4%. При этом предыдущий прогноз Банка был значительно выше и составлял 5% роста ВВП в 2026 году.

