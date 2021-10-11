Украинские моторные масла YUKO — будут работать на ледоколе и украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Стороны заключили меморандум о сотрудничестве.

Теперь на полярной станции "Академик Вернадский" и ледоколе, недавно приобретенном государством для нужд наших полярников, будет работать моторное масло YUKO, производства ООО "СП Юкойл", г. Запорожье. Следует отметить, что это первый прецедент, когда моторное масло украинского производства отправляется на белый континент для работы в сложнейших условиях с целью обеспечения жизнедеятельности станции.

Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ)

Генераторы для полярной станции — это и тепло, и свет, и, в конце концов, возможность деятельности всей экспедиции в течение длительного времени на удаленном континенте. Недавно для обеспечения энергией приобретены новые дизель-генераторы VOLVO PENTA. Старые агрегаты этого бренда отработали в Антарктиде 40 лет, поэтому мы устанавливаем оборудование проверенного производителя и надеемся, что новые поработают не меньше. Единственное, что меняем, — это моторное масло. В этом году предпочли моторной масло Yuko украинского производства, предложенное в качестве спонсорской помощи нашим новым партнером, производителем смазочных материалов ООО "СП Юкойл".

Мы искренне благодарны украинскому бизнесу, который все чаще поворачивается в сторону науки и уже не впервые помогает нам как финансово, так и организационно, принимая на себя некоторые бизнес-процессы и решения логистических вопросов.

Мы, в свою очередь, как правило, отдаем предпочтение украинским продуктам во время закупок. И наверняка знаем, что в Украине есть предприятия, составляющие достойную конкуренцию европейским продуктам, это уже проверено в прошлых экспедициях. В целом наша станция — это именно та платформа, где проверяются на прочность не только люди, но и технологии. Ведь где как не в Антарктиде природой созданы такие сверхсложные условия труда. Поэтому для нашего нового партнера — это сверхзадача! Однако мы верим в нашего отечественного производителя и уверенно отправляемся в Антарктиду вместе с Yuko.

Ольга Гречко, руководитель PR-службы ООО "СП Юкойл".

К этому проекту мы относимся с особой теплотой и большой ответственностью, ведь понимаем, какую важную роль играет моторное масло в жизни полярной станции. Наша техническая команда сейчас внимательно изучила все нормативные документы и требования производителя дизель-генераторов VOLVO PENTA для подбора оптимальных моторных масел из ассортимента продуктов Yuko. Мы пойдем даже на разработку нового продукта, в случае отсутствия готового решения. Кроме того, нами получен запрос еще и на подбор масел для ледокола, приобретенного для нужд ГУ НАНЦ, поэтому и этот вопрос мы планируем полностью закрыть за свой счет.

Конечно, предоставление моторного масла — это только часть масштабного проекта, направленного на всестороннюю поддержку отечественной науки, а именно работы станции "Академик Вернадский". Все проекты будем активно освещать в СМИ в ходе их реализации.

Моторные масла Yuko до этого момента экспортировалась в более чем 80 стран мира, и приятно осознавать, что отныне оно будет работать на всех континентах планеты, включая Антарктиду!

Справка:

Завод технических масел ООО "СП Юкойл" построен в 2002 году при участии немецких партнеров и сегодня является одним из самых современных производственных предприятий отрасли в Восточной Европе. При строительстве были учтены жесткие требования экологической безопасности, предъявляемые к подобного рода объектам в странах Европейского Союза. YUKO — это бренд современных автомобильных и промышленных масел и смазок, успешно экспортируемых в более чем 80 стран Европы, Азии и Африки, Северной и Южной Америки.

Автор: Иван Бойко