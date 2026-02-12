Украина резко увеличила потребление газа: Шмыгаль объяснил, есть ли угроза дефицита

Денис Шмыгаль отметил, что Украина увеличила потребление газа на 30% по сравнению с 2025 годом.

Украина увеличила потребление газа на 30% по сравнению с прошлым годом из-за погодных условий. При этом запасов газа в газохранилищах, скорее всего, хватит для прохождения отопительного сезона, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль на заседании энергетического комитета парламента.

"У нас потребление газа в этом году выше, чем в прошлом. Ориентировочно на 30% в январе и даже по февралю. Сегодня был первый день, когда у нас потребление сравнялось", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что в прошлом году Украина зимой потребляла в среднем около 100 миллионов кубометров газа в сутки, то в 2026 году этот показатель до 130 миллионов кубов. Министр объяснил, что прошлогодняя зима была теплее.

В то же время Шмыгаль отметил, что запасы газа в подземных хранилищах на 2 миллиарда кубометров превышают "аналогичный период прошлого года", а НАК "Нафтогаз Украины" продолжает импортировать "голубое топливо". Глава Минэнерго добавил, что, по расчетам министерства, газа для прохождения отопительного сезона Украине хватит.

Вместе с тем, он дал понять, что российские обстрелы газовой инфраструктуры потенциально могут изменить ситуацию и на уточняющий вопрос председателя комитета Андрея Геруса о рисках дефицита газа ответил так: "Риски умеренные".

Атаки РФ на газовую инфраструктуру - последние новости

Россия продолжает систематически атаковать газовую инфраструктуру Украины. Вражеские удары, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.

При этом НАК "Нафтогаз Украины" вынуждена увеличить импорт газа из-за атак РФ. По словам коммерческого директора группы Сергея Федоренко, Украина достигла предварительных договоренностей о финансировании импорта газа, который нужен для прохождения отопительного сезона.

По словам заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрея Закревского, Россия ударами по газовой инфраструктуре стремится разделить газотранспортную систему на острова, чтобы оставить украинцев без "голубого топлива".

