По словам главы "НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, с начала 2026 года РФ более 20 раз атаковала объекты группы.

Россия в течение всего дня 24 февраля атакует дронами объект газодобычи НАК "Нафтогаз Украины" в Харьковской области, сообщил в Facebook председатель правления нефтегазового монополиста Сергей Корецкий.

По его словам, в результате атаки объект остановил работу.

"Атака продолжается. Зафиксированы повреждения. Работа объекта остановлена", – сообщил Сергей Корецкий.

Он добавил, что сразу после завершения воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС смогут приступить к ликвидации последствий обстрелов.

По словам Сергея Корецкого, только с начала года российские войска осуществили уже 26 атак на объекты НАК "Нафтогаз Украины".

Удары РФ по энергетике Украины

Это уже далеко не первая атака РФ по газодобыче в Полтавской области. Как сообщал УНИАН, 20 февраля стало известно о дронной атаке на объект нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Полтавской области. По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, на атакованном объекте вспыхнул сильный пожар.

Не забывает враг и о других отраслях отечественной энергетики. В частности, 22 февраля РФ массированно атаковала ракетами и дронами Киев и область. Одной из главных целей традиционно была электроэнергетика.

Впрочем, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что врагу не удалось достичь той цели, которую он перед собой ставил, массово обстреливая объекты энергосистемы Украины зимой, в частности и во время атак 22 и 23 февраля.

