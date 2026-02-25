Россия вторые сутки атакует газовую инфраструктуру Украины: куда бьют оккупанты

Россияне в общей сложности применили около 60 ударных дронов.

Российские захватчики вторые сутки подряд атакуют объекты НАК "Нафтогаз Украины" в Харьковской и Черниговской областях, сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий в Facebook.

"Два дня непрерывно продолжаются атаки на объекты хранения газа и производственные мощности в Харьковской и Черниговской областях. Есть разрушения", - написал Корецкий.

По его словам, враг в общей сложности применил около 60 ударных дронов.

"Как только ситуация с безопасностью позволит, специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и начнут их ликвидацию", - добавил глава "Нафтогаза".

Российские удары по энергетике Украины - последние новости

24 февраля глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщал, что Россия в течение всего дня атаковала дронами объект газодобычи в Харьковской области. По его словам, только с начала года российские войска осуществили уже 26 атак на объекты "Нафтогаза".

20 февраля российские оккупанты атаковали дронами объект нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Полтавской области, на атакованном объекте вспыхнул сильный пожар.

В декабре 2025 года Россия неоднократно атаковала производственные объекты "Укрнафты". Тогда за два дня враг направил на эти объекты почти 100 шахидов. В результате ударов работа оборудования была остановлена.

