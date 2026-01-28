Ночные удары РФ снова частично погрузили в темноту четыре области: где хуже всего с электричеством

Более 700 населенных пунктов обесточены из-за непогоды.

Россия в ночь на 28 января снова атаковала украинскую энергетику, частично оставив без света четыре области. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, в результате обстрелов врагом энергетической инфраструктуры, по состоянию на утро, обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - сообщил Некрасов.

Видео дня

Он добавил, что из-за непогоды без света остаются более 700 населенных пунктов в Винницкой, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Тернопольской, Черниговской и Черкасской областях.

"Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме", - отметил Некрасов.

Он также сообщил, что в Киеве и области по-прежнему сложная ситуация с электричеством.

"Вынужденно применяются экстренные отключения (в Киеве, - УНИАН)", - добавил первый заместитель министра энергетики.

При этом он снова не назвал даже ориентировочных сроков возвращения столицы к графикам отключений света, отметив, что это произойдет после стабилизации ситуации.

Атака РФ на энергетику Украины - последние новости

В ночь на 27 января в результате очередных ночных атак врага на энергетическую инфраструктуру были частично обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль признал, что энергосистема не успевает восстановиться из-за регулярных российских атак.

При этом энергетический эксперт Геннадий Рябцев предположил, что если Украина не сможет нарастить количество средств ПВО и не введет в эксплуатацию как можно больший объем дополнительной генерации, то рано или поздно в энергетике может произойти настоящий блэкаут.

Вас также могут заинтересовать новости: