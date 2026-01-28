Баллистика и почти 150 беспилотников: как Украина отразила ночную атаку россиян

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БПЛА в 22 локациях.

В ночь на 28 января (с 18:00 27 января) враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 146 ударными беспилотниками.

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, баллистикой оккупанты атаковали из Ростовской области России, а БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов - с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - Россия, Чауда, Гвардейское - временно оккупированная территория Крыма. Около 90 БПЛА - "Шахеды".

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны", - говорится в сообщении.

В то же время, добавили в ВС ВСУ, было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БПЛА на 22 локациях.

Ночная атака на Украину - последние новости

Как сообщал УНИАН, в результате ночной атаки россиян по ряду областей Украины произошли попадания в многоэтажки и объекты инфраструктуры, погибли люди.

Так, в частности, в результате атаки пострадала Белогородская община Киевской области. В жилом многоэтажном доме возник пожар крыши и верхнего этажа. В результате атаки погибли два человека - мужчина и женщина. Еще четверо человек обратились за медицинской помощью.

