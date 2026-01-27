После ночных атак РФ частично обесточены четыре области: где ситуация со светом самая тяжелая

Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В результате очередных ночных атак врага на энергетическую инфраструктуру частично обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге, в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация напряженная, применяются экстренные отключения. При этом возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы.

"По всей стране действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения. Наши энергетики делают все возможное, чтобы восстановить стабильное электроснабжение в кратчайшие сроки", - сказал он.

Видео дня

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.

В ДТЭК сообщили, что по состоянию на 27 января, кроме столицы, экстренные отключения действуют в Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах области.

Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что утром 27 января в регионе действуют аварийные графики отключений.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

В ночь на понедельник россияне целенаправленно обстреливали Херсонскую ТЭЦ, чтобы вывести из строя инфраструктуру и сделать невозможным ее восстановление. В результате десятки тысяч жителей города остались без отопления. Сейчас ситуацию в Херсоне называют одной из самых тяжелых в Украине.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев предположил, что если Украина не сможет нарастить количество средств ПВО и не введет в эксплуатацию как можно больший объем дополнительной генерации, то рано или поздно в энергетике может произойти настоящий блэкаут.

Первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергосистема не успевает восстановиться из-за регулярных российских атак. При этом, по его словам, специалисты разработали ряд решений, которые позволяют Киеву перейти к жестким графикам отключений света.

Вас также могут заинтересовать новости: