В Киев вернулись графики отключений света

Как сообщили в "Укрэнерго", солнечные электростанции сократили выработку электроэнергии из-за облачной погоды.

Графики отключений света сегодня, 18 марта, все же будут действовать для бытовых потребителей в Киеве, сообщает Telegram-канал ДТЭК.

"По распоряжению Укрэнерго в Киеве применяются графики отключений", – отмечают энергетики.

В то же время НЭК "Укрэнерго" отмечает, что потребление электроэнергии утром 18 марта выросло. По данным энергетиков, по состоянию на 9:30 его уровень был на 11,1% выше, чем в это же время 17 марта.

Рост потребления энергетики объясняют облачной погодой в большинстве регионов Украины, что, в свою очередь, привело к снижению объема произведенной электроэнергии солнечными электростанциями.

"Это (облачная погода, – УНИАН) обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост объема энергопотребления из общей сети", – отмечают в "Укрэнерго".

Следует отметить, что в "Укрэнерго" предварительно не планировали применять графики отключений света для бытовых потребителей. С 16 до 22 часов планировалось применять графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Министр энергетики Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась. По его данным, по состоянию на 13 марта дефицит электроэнергии на пике потребления достигал 1 ГВт.

До этого гендиректор Yasno Сергей Коваленко прогнозировал улучшение ситуации с освещением в апреле после завершения отопительного сезона и за счет активной генерации от гидро- и солнечных электростанций.

