Гендиректор Yasno рассказал, когда света в домах украинцев станет больше

Потребление электроэнергии в апреле максимально низкое.

Дефицит электроэнергии в Украине уменьшится в апреле, когда на полную заработает гидро- и солнечная генерация, а потребление станет меньше, рассказал гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в эфире "День.LIVE".

"Я точно могу сказать, что с появлением дополнительной солнечной генерации, которая будет у нас, с уменьшением потребления, когда мы выключаем все обогреватели, дефицит всегда уменьшается. Насколько он уменьшится, я не могу точно сказать", - сказал Коваленко.

По его словам, апрель – это месяц, когда в Украине на полную мощность работают гидро- и солнечная генерация, а потребление максимально низкое.

"И поэтому я думаю, что апрель – если мы выходим за рамки вражеских обстрелов – то он будет наиболее благоприятным с точки зрения наличия света", - отметил гендиректор Yasno.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко отмечал, что ожидать привычных графиков для столицы, где действуют индивидуальные отключения для каждого дома, не стоит минимум до апреля.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что Киев сейчас получает электрическую энергию за счет внешних высоковольтных линий, а теплоснабжение в столице обеспечивают две теплоэлектроцентрали и десятки котельных. По его словам, Дарницкая ТЭЦ в ближайшие месяцы не сможет подавать отопление, а вот ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 работают и подают тепло, хотя и не на полную мощность.

