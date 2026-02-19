Почему увеличиваются платежки, если света нет: в Yasno ответили

Кроме банальной неисправности счетчика, может быть еще несколько неявных причин.

Платежки за потребленную электроэнергию могут расти даже во время постоянных отключений света. Об этом в своем посте на Facebook сообщил CEO Yasno Сергей Коваленко.

"Увеличение платежей – это не парадокс "нет света – больше платим", а результат морозов, концентрированного потребления в часы питания и индивидуального поведения. Количество часов с электроэнергией не равно объему потребленных кВт·ч", – пишет Коваленко.

Первой причиной, по словам управленца, является пусковой ток. Сразу после включения электроприводы холодильников, насосов и другой техники потребляют в 3–7 раз больше в момент запуска. Суммарное потребление растет в соответствии с количеством отключений в день.

Вторая причина заключается в том, что каждый использует электроэнергию по-своему. Если после появления света включить сразу много мощных приборов, счетчик намотает существенный объем. На это накладывается необходимость постоянно подзаряжать зарядные устройства различной мощности.

Коваленко также напоминает: если ежемесячно не передавать показания счетчика, начисления идут по среднему потреблению. Даже во время отключений это стоит делать вовремя.

Последней причиной, по словам управленца, может быть неисправность счетчика.

"Бывает и такое, что счетчик сломался и показывает слишком высокое потребление или произошел какой-то сбой, после которого начисления произошли по среднему потреблению. В таком случае есть смысл обратиться к ОСР (оператор системы распределения, – УНИАН) для проверки технической исправности счетчика и пересчета объемов потребленной электроэнергии", – советует Коваленко.

Ранее энергетики давали советы, как уменьшить потребление электроэнергии на 25-30%. В частности, для этого стоит постепенно включать приборы после восстановления подачи электроэнергии, а не одновременно.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко, Украине в ближайшее время потребуется дополнительно 9,5 ГВт генерации электроэнергии. Цена вопроса строительства новых мощностей достигнет 8 миллиардов евро.

