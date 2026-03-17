График отключений на 18 марта: будут ли выключать свет в среду

Ограничения для промышленности будут действовать с 16:00 до 22:00.

В среду, 18 марта, почасовые графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей применяться не будут.

В то же время графики ограничения мощности для промышленности будут действовать с 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причиной частичных ограничений для производства является продолжающаяся вооруженная агрессия России, которая систематически атакует объекты генерации и передачи энергии дронами и ракетами.

Энергетики отмечают, что состояние энергосистемы может оперативно меняться. Поэтому в случае отсутствия электроэнергии следует проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго.

Также к населению обращаются с просьбой не включать сразу несколько мощных электроприборов в вечерние часы.

Во вторник, 17 марта, отключения света для бытовых потребителей также не применялись.

Как ранее сообщал министр энергетики Денис Шмыгаль, в настоящее время ситуация в энергосистеме Украины стабилизирована. По состоянию на пятницу дефицит электроэнергии на пике потребления достигал 1 ГВт.

До этого гендиректор Yasno Сергей Коваленко прогнозировал улучшение ситуации с электроэнергией в апреле после завершения отопительного сезона и за счет активной генерации от гидро- и солнечных электростанций.

