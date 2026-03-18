Война в Иране все еще не спасает экономику РФ: Кремль потеряет половину нефтяных доходов

Доходы от нефти и газа составляют около четверти бюджета России и играют ключевую роль в финансировании военных расходов.

Стремительный рост мировых цен на нефть, которые с начала войны на Ближнем Востоке прибавили 40%, пока не спасает российскую экономику. Согласно расчетам Reuters, доходы федерального бюджета РФ от налогов на нефть и газ в марте могут сократиться на 52% – до 520 млрд рублей (примерно 6,4 млрд долл.) по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

Это связано с тем, что бюджетные поступления рассчитываются с опозданием – на основе данных за предыдущий месяц. И пока Кремль получает деньги по прежним ценам.

По итогам января–марта 2026 года нефтегазовые доходы Кремля, по оценкам издания, составят 1,34 трлн рублей – против 2,64 трлн рублей за аналогичный период 2025 года.

Отмечается, что расчеты Reuters основаны на данных о добыче нефти и газа, переработке, а также поставках на внутренний и внешний рынки.

В целом, в федеральном бюджете РФ на 2026 год заложено 8,918 трлн рублей доходов от продажи нефти и газа. Общие доходы бюджета прогнозируются на уровне 40,283 трлн рублей.

По итогам же 2025 года нефтегазовые доходы Кремля сократились на 24% – до 8,48 трлн рублей, что стало самым низким показателем с 2020 года.

Доходы от нефти и газа составляют около четверти федерального бюджета России и являются ключевыми для финансирования военных расходов Москвы в войне против Украины.

Боевые действия на Ближнем Востоке и перебои с поставками через Ормузский пролив вызвали скачок цен на нефть – они время от времени поднимаются выше 100 долларов за баррель.

16 марта цена на российскую нефть марки Urals, поставляемую в Индию, достигла четырехлетнего рекорда после того, как США расширили разрешение на покупку московского "черного золота". Это самая высокая цена на российское сырье с тех пор, как Россия перенаправила экспорт нефти в Индию после вторжения в Украину в начале 2022 года.

18 марта цены на нефть упали после роста по итогам предыдущей торговой сессии. Котировки пошли вниз после того, как Ирак подписал соглашение о возобновлении экспорта нефти через Турцию, что позволяет обойти Ормузский пролив, а также в связи с активизацией усилий США, направленных на принудительное открытие пролива.

