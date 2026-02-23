Экономика РФ 'пожирает собственные мышцы' ради выживания: финансовый кризис возможен уже к лету

Деньги, поддерживающие работу заводов, идут на производство танков и другого оружия, которое впоследствии уничтожается.

Через четыре года после того, как Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину, экономика России вошла в "зону смерти", пишет издание Fortune.

"Российская экономика застряла в том, что можно назвать негативным равновесием: она поддерживает себя, одновременно постепенно разрушая собственное будущее", - сообщила научная сотрудница Carnegie Russia Eurasia Center, бывший советник Центрального банка РФ Александра Прокопенко.

Экономика не находится на грани немедленного обвала, однако рост ВВП остановился, нефтяные доходы на фоне западных санкций сократились вдвое, а бюджетный дефицит быстро исчерпывает резервы.

В то же время сформировались две экономические системы: одна – военная и связанные с ней отрасли, приоритетные для Кремля; вторая – все остальные сектора. Российская экономика теперь функционирует на том, что можно назвать "военной рентой" – бюджетные трансферты оборонным предприятиям, которые генерируют зарплаты и экономическую активность.

Впрочем, эти средства направляются на активы, предназначенные для разрушения. Деньги, поддерживающие работу заводов, идут на производство танков, бронетехники и другого оружия, которое впоследствии уничтожается или повреждается и не создает основы для будущего экономического роста.

Аналогично, средства, потраченные на привлечение новых военных, не повышают их производительность в гражданском секторе. Вместо этого многие гибнут или возвращаются с ранениями. По оценке Center for Strategic and International Studies, общие потери российских войск составляют 1,2 миллиона человек, из которых 325 тысяч - погибшие.

"Организм сжигает собственные мышцы ради энергии", – подытожила Прокопенко.

Хотя центральный банк снизил процентные ставки для поддержки роста, а Кремль пытается сдержать бюджетный дефицит, но проблемы экономики РФ не решаются монетарной или фискальной политикой. Процентные выплаты по госдолгу в этом году уже превысят совокупные расходы на образование и здравоохранение.

Впрочем, Путин не может просто остановиться, ведь экономика все больше зависит от оборонного сектора, а демобилизация может вызвать кризис. Вместо завершения войны он продолжает ее, ожидая, кто первым не выдержит – Украина или ее западные партнеры.

Тревожные сигналы в России

В последние месяцы беспокойство звучит и внутри России. По данным The Washington Post, российские чиновники предупредили Путина о риске финансового кризиса уже к лету. Они указывают на слабые нефтяные доходы, которые в январе упали на 50% по сравнению с прошлым годом, и рост бюджетного дефицита – даже после повышения налогов.

Один из московских бизнесменов сообщил, что кризис может наступить через "три-четыре месяца" на фоне разгона инфляции. По его словам, закрываются рестораны, тысячи работников увольняют. Из-за дорогих кредитов и слабого спроса компании сокращают рабочее время или отправляют работников в неоплачиваемые отпуска. Гражданам становится все сложнее обслуживать кредиты, что повышает риски для банковской системы.

Между тем западные чиновники пытаются опровергнуть представление, что Россия побеждает. Украина недавно начала контратаку, воспользовавшись тем, что часть российских войск потеряла доступ к спутниковому интернету Starlink компании SpaceX.

По оценке Института изучения войны, с 1 января Украина освободила не менее 168,9 кв. км территории на юге. Заместитель руководителя российского направления в Институте Кристина Гарвард в колонке для New York Post отметила, что российская армия сейчас несет большие потери, чем способна компенсировать набором новобранцев. По ее мнению, Путину, возможно, придется начать ограниченную волну мобилизации, чтобы поддержать войну, а его жесткая риторика на переговорах – скорее блеф.

Проблемы экономики РФ - последние новости

Экономика России может приблизиться к "точке невозврата" в течение 2026 года из-за чрезмерного перекоса в пользу военного производства за счет гражданского сектора, заявил специальный посланник Европейского Союза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

После шока от первых жестких санкций в 2022 году военные расходы России резко выросли, а экономика пережила бурный рост – к 2025 году РФ стала девятой по величине экономикой мира, обогнав Канаду и Бразилию. Но дальнейший рост российской экономики сейчас кажется маловероятным. Более того, в 2026 году появились явные признаки того, что она зашла в тупик.

