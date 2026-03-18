Ключевые члены ОПЕК+ и США 'остудили' цены на нефть: что происходит на рынке

Аналитик Роберт Рени считает, что цена на нефть марки Brent будет колебаться в пределах 95–110 долларов за баррель до снятия блокады Ормузского пролива.

Цены на нефть утром 18 марта упали после роста по итогам торговой сессии 17 марта. Котировки пошли вниз после того, как Ирак подписал соглашение о возобновлении экспорта нефти через Турцию, что позволяет обойти Ормузский пролив, а также в связи с активизацией усилий США, направленных на принудительное открытие пролива, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 9:56 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent упала на 1,29 доллара – до 102,13 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 2,3 доллара – до 93,23 доллара за баррель.

Ирак договорился с Курдистаном о возобновлении экспорта нефти через нефтепровод, ведущий к турецкому средиземноморскому порту Джейхан.

В свою очередь США заявили, что атаковали иранские пусковые установки для противокорабельных крылатых ракет вблизи Ормузского пролива – ключевого маршрута для экспорта энергоносителей. В то же время Bloomberg отмечает, что после подтверждения Ираном гибели ключевой фигуры военного руководства страны Али Лариджани наблюдается дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке.

"Убийство Лариджани – это серьезное событие, которое может заставить Иран еще решительнее пытаться препятствовать поставкам нефти", – отметил президент Института исследований внешней политики Аарон Стейн.

Эксперт не исключает, что США решатся на проведение военных операций для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.

"На Трампа, очевидно, оказывают давление, чтобы он обеспечил сопровождение танкеров, – поэтому нас ждут, возможно, очень напряженные операции со стороны США, которых, я уверен, ВМС хотели бы избежать", – добавил Стейн.

Пока же "зеленый свет" судам в Ормузском проливе Иран будет давать в зависимости от политических предпочтений. Журналисты предполагают, что Иран, вероятно, позволит пройти лишь нескольким судам, исходя из их принадлежности, одновременно сдерживая или блокируя остальные. Исходя из того, что транспортировка нефти через Ормузский пролив и в дальнейшем существенно ограничена, руководитель отдела исследований сырьевых рынков в Westpac Banking Corp Роберт Ренни предполагает, что стоимость нефти марки Brent будет колебаться в диапазоне от 95 до 110 долларов за баррель.

"Поскольку конца военных действий не видно, количество остановок ежедневно растет, а пролив технически закрыт, мы по-прежнему считаем, что цена на Brent останется в новом, более высоком диапазоне от 95 до 110 долларов", – отметил эксперт.

Он добавил, что стоимость "черного золота" может еще больше вырасти в случае удара по крупному НПЗ или дополнительного минирования Ормузского пролива.

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и существенного ограничения поставок нефти через Ормузский пролив цены на нефть значительно выросли. Котировки "черного золота" периодически превышают 100 долларов за баррель.

Несмотря на стремление Ирана максимально ограничить судоходство в Ормузском проливе, некоторые корабли находят возможности транспортировать грузы. Для этого они изменяют свои данные или отключают маяки.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Ормузский пролив закрыт только для танкеров и кораблей, принадлежащих противникам Ирана и их союзникам.

