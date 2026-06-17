Конец 'бензоколонки': Россия начала импорт бензина из-за топливного кризиса, - Reuters

Это необычный шаг для страны, которая является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти и нефтепродуктов.

Россия планирует импортировать топливо по морю уже в этом месяце, пытаясь справиться с дефицитом бензина, возникшим в результате масштабных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Как сообщает Reuters, такой шаг является необычным для страны, которая является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти и нефтепродуктов. По словам собеседников агентства, в июне Россия ожидает прибытия партии топлива из Азии через морские порты.

Отмечается, что в этом году ситуация изменилась из-за продолжающихся уже несколько месяцев украинских атак беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтепроводы и топливные хранилища. Цель таких ударов – ограничить возможности Москвы финансировать войну. Среди последних атак были удары по нефтеперерабатывающему заводу "Танеко" и Московскому НПЗ, из-за которых на обоих предприятиях была приостановлена переработка нефти.

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По данным Reuters, сообщения о дефиците топлива поступали примерно из десятка российских регионов. Официально дефицит подтвердили в оккупированном Крыму и двух регионах Сибири. На этом фоне российское правительство объявило о запрете экспорта бензина для производителей топлива до конца июля, чтобы максимально обеспечить внутренний рынок в летний период, когда спрос на бензин достаточно высок.

Для преодоления кризиса Россия также закупает топливо в соседней Беларуси и ранее пыталась получать небольшие объемы из Казахстана. В то же время ни Беларусь, ни Казахстан не располагают достаточными резервными мощностями, чтобы поддержать Россию в случае ухудшения ситуации.

В Reuters отметили, что морской импорт может быть лишь временным решением и вряд ли обеспечит значительные объемы поставок из-за логистических трудностей и высоких цен. В прошлом году Россия экспортировала почти 5 млн тонн бензина, или около 117 тыс. баррелей в сутки.

Бензин в России – последние новости

Дефицит бензина в Российской Федерации становится все более острым. 17 июня сообщалось, что ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей введены уже в более чем 50 регионах страны, а также на временно оккупированных украинских территориях. При этом в трети регионов на АЗС наливают не более полного бака бензина, или 50 литров.

15 июня стало известно, что правительство России разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с отклонением от стандарта "Евро-5" по содержанию серы и другим показателям.

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