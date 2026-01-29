Словесный 'удар' Трампа по Ирану разогнал цены на нефть до четырехмесячного максимума

Иран дает понять, что не собирается идти на переговоры под давлением США.

Цены на нефть 28 января выросли до четырехмесячного максимума после новых угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 11:02 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,21 доллара - до 68,58 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI торговалась по 64,48 доллара, подскочив на 1,27 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп 28 января призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить соглашение по ядерному оружию, иначе следующий удар США будет гораздо сильнее. В то же время официальный Тегеран дал понять, что страна пока не собирается выполнять условия Вашингтона.

Между тем, по данным источников Reuters, американский авианосец и суда поддержки прибыли на Ближний Восток, сообщили в начале недели американские официальные лица. Эксперты дают понять, что появление американской армады на Ближнем Востоке на фоне заявлений Трампа подталкивает вверх цены на нефть.

Дополнительно способствовало росту нефтяных цен неожиданное сокращение запасов "черного золота" в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, а также слабый доллар. Администрация энергетической информации США заявила, что запасы сырой нефти в стране за неделю, закончившуюся 23 января, сократились на 2,3 млн баррелей до 423,8 млн баррелей. При этом аналитики в опросе Reuters прогнозировали рост запасов на 1,8 млн баррелей.

Угрозы Трампа Ирану - последние новости

Президент США Дональд Трамп уже не впервые угрожает нанести удар по Ирану. В начале января американский лидер заявил, что Вашингтон готов вмешаться в случае применения насилия в отношении протестующих

Позже в администрации президента США состоялись предварительные консультации по поводу возможной военной операции против официального Тегерана. Впрочем, вскоре американский лидер заявил, что убийства в Иране прекращаются и подготовка к военной операции была поставлена на паузу.

