В администрации Трампа обсудили варианты военной операции против Ирана, - WSJ

Консультации состоялись в связи с массовыми протестами в Иране

В администрации президента США прошли предварительные консультации по поводу возможной военной операции против Ирана на фоне масштабных уличных протестов в этой стране. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Чиновники администрации Трампа провели предварительные обсуждения о том, как осуществить нападение на Иран, если это будет необходимо для выполнения угроз Трампа, в частности о том, какие объекты могут быть мишенями", – говорится в публикации.

По данным журналистов, один из возможных обсуждаемых вариантов – это широкомасштабный воздушный удар по ряду военных объектов Ирана.

По словам одного из собеседников издания, пока нет единого мнения о том, как именно должны поступить США в текущей ситуации. Также, по словам источника, пока не происходит никаких перемещений американской военной техники или личного состава для подготовки возможного удара по Ирану.

Собеседники издания также отметили, что подобные обсуждения являются частью обычного планирования, и пока рано говорить о неизбежном нападении США на Иран.

Как писал УНИАН, сегодня Дональд Трамп в своей соцсети выразил убеждение, что народ Ирана стремится к свободе, как никогда раньше. Он заверил, что США готовы помочь.

Позже приближенный к Трампу конгрессмен Линдси Грэм написал в Твиттере, что "кошмар", в котором живут иранцы, скоро закончится. Он также добавил, что "помощь уже в пути".

Перед этим Трамп и его соратники несколько раз публично предупреждали, что США могут нанести удар по Ирану, если силы режима будут убивать протестующих. Однако не похоже, что аятолла прислушался к предостережениям, ведь в сети полно видео уличных боев между протестующими и силовиками. В частности, с применением огнестрельного оружия.

