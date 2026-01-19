Трамп обещал иранцам помощь, но теперь они чувствуют себя преданными, - WP

Теперь все меньше иранцев верят в то, что Трампа волнуют их интересы.

Иранцы, потрясенные протестами в их стране, в результате которых погибли тысячи людей, теперь борются с чувством предательства после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно обещал вмешаться в их дела, а затем отказался это сделать. Об этом они рассказали журналистам The Washington Post.

Во время разговора с журналистами некоторые граждане Ирана поделились, что заявления Трампа в поддержку протестующих усилили их решимость сопротивляться режиму Али Хаменеи. Они ждали, что президент США отдаст приказ об ударе по иранским целям.

"Мы смотрели в небо, словно вот-вот что-то должно произойти, cейчас он ударит. Мы выходили на протесты со страхом, но с надеждой, что Трамп сейчас нанесет удар, уничтожит этих людей", - сказала журналистам 36-летняя жительница Тегерана по имени Хадис.

Она добавила, что теперь не верит в то, что Трампа волнуют интересы иранцев.

"Трамп не думает о человечности... Вы легко могли бы что-то для нас сделать", - добавила Хадис, обращаясь к президенту США.

45-летняя иранка по имени Аанахита во время разговора с журналистами заявила, что не спала всю ночь из-за информации о том, что США собираются нанести удар по Ирану. Она отметила, что из-за отключения интернета иранским правительством стало сложно общаться с людьми внутри страны, но слухи все равно распространялись.

"Я все время думала о том, как мы беспомощны, что нам приходится молиться, чтобы другая страна напала на нас ради нашего спасения и свободы. Но сегодня, больше всего, меня переполняет гнев. Мне кажется, что Трамп снова отступил и променял жизни иранской молодежи", - сказала Аанахита.

Трамп заявлял о готовности США помочь протестующим в Иране - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы прийти на помощь протестующим в Иране, если Тегеран будет подавлять протесты силой. Он заверил, что Вашингтон готов действовать.

Позже иранские чиновники выступили с предупреждениями против вмешательства США во внутренние дела страны. В частности, глава национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что это может привести к дестабилизации всего региона.

