Иран охватили масштабные протесты: Трамп заявил о готовности США вмешаться

В Иране проходят крупнейшие за последние три года протесты. В ходе столкновений между протестующими и правоохранителями уже погибли несколько человек, пишет Sky News.

Отмечается, что протесты вызваны, в частности, недовольством местных жителей стремительным ростом инфляции и рекордным падением курса валюты. По данным местных СМИ, в городе Лордеган по протестующим был открыт огонь, в результате чего погибли несколько человек. Также есть раненые.

Также местные власти подтвердили один случай смерти в Кухдеште в ходе протестов. Еще один человек был застрелен в провинции Эсфахан.

Кроме того, в издании поделились, что массовые беспорядки стремительно распространяются по всему Ирану. В частности, к протестам присоединились студенты университетов Тегерана, а 31 декабря демонстранты пытались ворваться в здание правительства.

Революционная гвардия Ирана (вооруженные силы, подчиняющиеся непосредственно верховному лидеру Али Хаменеи) сообщила, что один член ее организации был убит в Кухдеште, а еще 13 человек получили ранения.

Как пишет Financial Times, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы прийти на помощь протестующим в Иране, если Тегеран будет подавлять протесты силой.

"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это принято у них, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действию", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Позже иранские чиновники выступили с предупреждениями против вмешательства США во внутренние дела страны. В частности, глава национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что это может привести к дестабилизации всего региона.

"Благодаря заявлениям израильских официальных лиц и президенту США Дональду Трампу стало ясно, что происходило за кулисами. Мы проводим различие между позицией протестующих и действиями диверсионных элементов, и Трамп должен понимать, что вмешательство США в это внутреннее дело приведет к дестабилизации всего региона и уничтожению американских интересов. Американский народ должен знать, что именно Трамп начал эту авантюру, и он должен обратить внимание на безопасность своих солдат", - написал он на своей странице в соцсети X.

Кроме того, близкий советник верховного лидера Ирана Али Шамхани добавил, что тегеран будет противостоять попыткам других государств посягнуть на безопасность Ирана.

Напомним, что в октябре 2025 года в Министерстве иностранных дел Ирана сообщили, что ядерная программа страны больше не связана ограничениями, так как истек срок международного соглашения с ведущими мировыми государствами.

В 2015 году Иран подписал соглашение, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым международные санкции были сняты со страны в обмен на ограничения ядерной программы. Оно было заключено между Ираном, Китаем, Великобританией, Францией, Германией, Россией и США.

