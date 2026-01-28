Трамп: К Ирану направляется еще одна 'прекрасная армада' американских кораблей

Президент США заявил об усилении военного присутствия у Ирана и призвал Тегеран заключить соглашение.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в направлении Ирана движется еще одна группа американских военных кораблей. Об этом он заявил во время выступления в Айове, передает The Jerusalem Post.

Он напомнил, что Соединенные Штаты ранее уже нанесли удар по иранскому ядерному потенциалу в рамках операции "Полуночный молот", проведенной в июне.

"В июне мы уничтожили ядерный потенциал Ирана в ходе операции "Полуночный молот". Люди ждали этого 22 года. Они были в месяце от получения ядерного оружия. Мы должны были это сделать", – заявил президент США.

Трамп также сообщил о дальнейшем усилении военного присутствия США в регионе.

"Сейчас к Ирану движется еще одна прекрасная армада", – сказал он.

В то же время американский лидер выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации.

"Я действительно надеюсь, что они заключат соглашение", – отметил Трамп, добавив, что Иран, по его мнению, "должен был заключить соглашение с самого начала".

Иран сегодня – главные новости

Напомним, что в Иране с конца декабря 2025 года продолжаются массовые протесты из-за экономического кризиса, которые переросли в антиправительственное восстание. Правозащитная группа Activist News Agency заявила, что в Иране количество погибших во время массовых протестов превысило 4000 человек. Более того, еще более 9 тысяч смертей находятся на рассмотрении.

На фоне этих событий СМИ сообщили, что ВМС США используют недалеко от Ирана авианосец AUSS Abraham Lincoln. Он находится в так называемой зоне "Скринька" - тщательно просчитанном районе в северной части Аравийского моря. Эта зона расположена примерно в 240–320 км к юго-востоку от Ормузского пролива.

