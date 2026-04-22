АЗС снижают цены: стоимость дизеля опустилась ниже психологической отметки

Средние цены на топливо на АЗС 22 апреля продолжили снижение. Больше всего подешевело дизельное топливо, наконец опустившись ниже отметки 90 гривень за литр, сообщает издание enkorr со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании "A-95".

Отмечается, что за день средняя стоимость дизельного топлива упала на 34 копейки – до 88,38 гривни за литр. С начала недели дизель на заправках подешевел уже на 1,54 гривни за литр.

При этом 95-й бензин и автогаз подешевели, в среднем, на 8 и 2 копейки – до 72,49 грн/л и 48,92 гривни за литр соответственно.

Издание отмечает, что после ощутимого снижения цен на дизель в премиальных сетях активнее переписывать ценники стали и сети среднего и нижнего ценовых диапазонов.

Как снижаются цены на АЗС

Стоимость дизельного топлива в сети "Укрнафта" 22 апреля снизилась на 1 гривню – до 86,90 грн/л, что позволило ей вернуться в тройку сетей с самыми низкими ценами. В целом с начала недели дизель на АЗК сети подешевел на 2,60 грн/л.

Дешевле "Укрнафты" дизель продают сети Brent Oil (86,85 грн/л) и "Фактор" (86 грн/л), которые также снизили цены на 1 гривню.

Сравнялась по ценам с "Укрнафтой" сеть UPG, где цены упали еще на 10 коп./л. Такой же уровень цен и в сети Green Wave, где дизель за день подешевел на 3,10 грн/л. Стоимость бензина в этой сети упала еще существеннее – на 4,10 грн/л, а газ подешевел на 1 грн/л. Также на 1 грн/л снизила цену на дизельное топливо "Авантаж 7" – до 87,95 грн/л.

SOCAR, догоняя ОККО, снизил цену на дизельное топливо на 2 грн/л – до 88,76 грн/л. Также на 2 грн/л и чуть больше подешевело топливо на станциях "Маркет" и Mango (88,90 грн/л и 86,99 грн/л). У остальных – стоимость снизилась на 1 грн/л.

Лишь тройка сетей – Grand Petrol, BVS и SUNOIL – продолжают держать цены выше 90 грн/л. Если первая в начале недели снизила цену на гривню, то последние две не меняли стоимость топлива.

Цены на бензин

Самый дорогой 95-й бензин 22 апреля продают в сети Brent Oil по 66,85 грн/л. Самый дорогой 95-й предлагают в сети "Рур Групп" – 76,49 гривни за литр. Стоимость топлива в обеих сетях не изменилась по сравнению с 21 апреля.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 72,90 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 74,90 грн/л;

KLO – 72,70 грн/л;

OKKO – 75,90 грн/л;

WOG – 75,90 грн/л;

БРСМ – "Нафта" – 69,99 грн/л.

Цены на автогаз

Самый дешевый автогаз 22 апреля продают в сети "Маркет" – 46,99 грн/л, а самый дорогой – в сети Grand Petrol по цене 49,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 49 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,40 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,90 грн/л.

Средняя стоимость дизельного топлива на АЗС 21 апреля снизилась на 1,2 гривни – до 88,72 гривни за литр.

Профильное издание Enkorr отмечало, что потенциал для снижения стоимости топлива есть, но ценовая динамика будет зависеть от ситуации на внешних рынках. В случае стабилизации или дальнейшего снижения котировок (газойля, нефти) большинство сетей будет вынуждено продолжить снижение цен.

